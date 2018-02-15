Швейцарская компания построит в Тбилиси вагоностроительный завод

15.02.2018 20:44 Швейцарская вагоностроительная компания Stadler Rail AG построит в Тбилиси завод. Как сообщает правительство Грузии, предприятие будет обеспечивать подвижными составами и предоставлять ремонтные услуги как железной дороге страны, так и столичному метрополитену.



«В случае технической и коммерческой целесообразности завод будет работать и над экспортными заказами», - говорится в заявлении администрации правительства Грузии. Сообщается также, что в настоящее время рассматривается три места на окраинах Тбилиси как потенциальное место строительства вагоностроительного завода.



Компания Stadler Rail, специализирующаяся на производстве пассажирских поездов и вагонов, располагает 11 производственными площадками и 20 сервисными центрами по всему миру. На ее счету более шести тысяч реализованных поездов и трамваев, других транспортных средств, информироует sova.news.



В 2016 году Грузия закупила у швейцарской компании четыре двухэтажных поезда, которые курсируют между Тбилиси и Батуми. Летом 2017 года Stadler Rail заявила о намерении изучить инвестиционные возможности Грузии с тем, чтобы открыть в стране дочернее вагоностроительное и ремонтное предприятие.















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