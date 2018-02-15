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Кахидзе: принятием закона о накопительной пенсии уменьшится зарплата всех граждан


15.02.2018   21:29
Представленная «Грузинской мечтой» т.н. реформа в действительности является шагом к сокращению зарплат, - так оценивает член «Европейской Грузии» Отар Кахидзе инициативу правительства о накопительной пенсии.

По заявлению Кахидзе, с принятием закона о накопительной пенсии уменьшится зарплата всех граждан. «Этот законопроект всем гражданам до 40 лет сократит доходы до 4%-х процентов. К примеру, скажу, что, если у человека доход в месяц 1000 лари, у него в виде платежа государство в конце года дополнительно заберет 500 лари. Если бы эта реформа была на пользу, было бы все не на обязательной, а на добровольной основе, однако, к сожалению, власти предприняли шаг в том направлении, что представили проект, предполагающий обязательность.

Кроме того, законопроект противоречит Конституции, согласно которой недопустимо введение налогов без референдума. Сейчас нам предлагают новый т.н. пенсионный налог, в результате которого у всех граждан, у кого есть зарплата, уменьшатся доходы, всем работодателям придется платить новый налог в пользу трудоустроенного, и это вызовет повышение безработицы среди молодежи в возрасте от 20 до 30 лет», - заявил Отра Кахидзе.






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