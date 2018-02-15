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Гагуа: В случае сбережения денег в течение 30-35 лет пенсия увеличится в шесть раз


15.02.2018   21:33
В случае сбережения денег в течение 30-35 лет пенсия увеличится в шесть раз, - об этом заявил заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа.

Гагуа сегодня ознакомил членов комитета по юридическим вопросам парламента Грузии с подготовленной правительством инициативой о накопительной пенсии. По словам замминистра, указанная реформа одна из самых важнейших для страны.

По оценке Николоза Гагуа, граждане Грузии должны суметь получать т.н. достойную пенсию. «В случае сбережения денег в течение 30-35 лет пенсия увеличится в шесть раз, в реальном выражении, в условиях сегодняшней покупательной способности», - заявил Гагуа.







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