|
Гагуа: В случае сбережения денег в течение 30-35 лет пенсия увеличится в шесть раз
15.02.2018 21:33
В случае сбережения денег в течение 30-35 лет пенсия увеличится в шесть раз, - об этом заявил заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа.
Гагуа сегодня ознакомил членов комитета по юридическим вопросам парламента Грузии с подготовленной правительством инициативой о накопительной пенсии. По словам замминистра, указанная реформа одна из самых важнейших для страны.
По оценке Николоза Гагуа, граждане Грузии должны суметь получать т.н. достойную пенсию. «В случае сбережения денег в течение 30-35 лет пенсия увеличится в шесть раз, в реальном выражении, в условиях сегодняшней покупательной способности», - заявил Гагуа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна