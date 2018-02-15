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АМЮГ называет неконституционной накопительную пенсионную схему


15.02.2018   21:37
По заявлению Ассоциации молодых юристов Грузии, накопительная пенсионная система является неконституционной. По их мнению, через эту схему вводится новый вид налога, что является возможным только путем референдума.

Организация заявляет, что пенсионный взнос является обязательным налогом. Его часть использует пенсионное агентство. Кроме того, эта реформа увеличивает расходы, снижает доходы, и получение пенсии в будущем зависит от исправного функционирования агентства.

"Принимая во внимание практику Конституционного Суда, ее следует отождествить с юридическим характером налогов и сборов, и должна быть в сфере регуляции статьи 94 Конституции Грузии (проведение референдума по налогам)"- говорится в заявлении.

По заявлению АМЮГ, до сих пор пенсионные взносы не были обязательными, соответственно, появляется новый вид налога. В организации считают, что для введения такой реформы необходимо провести референдум.








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