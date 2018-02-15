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В январе вырос объем денежных переводов в Грузию
15.02.2018 22:53
В январе этого года поток денежных переводов в Грузию из – за границы составил 110 млн. долларов (280 млн лари), что на 31,1 % больше чем за аналогичный период прошлого года. Данные публикует Национальный банк Грузии.
90,4% денежных переводов в Грузию из – за рубежа приходится на 12 крупнейших стран – доноров.
Больше всего денег в Грузию переводят из России, Италии и Греции.
В январе этого года из Грузии было отправлено за границу 38,2 млн. лари (15 млн. долларов), вместо 13,3 млн. долларов (36,1 млн. лари) в прошлом году.
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