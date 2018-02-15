«Консорциум развития Анаклии» распространяет информацию и видеоматериал о выполненных работах

15.02.2018 23:06 «Консорциум развития Анаклии» всегда будет предоставлять обществу детальный отчет о том, какие работы были осуществлены на территории порта, кто участвует в процессе и как это отражается на населении, — об этом говорится в заявлении консорциума.



В компании заявляют, что информация будет обнародована каждый месяц.



По информации консорциума, работы по строительству глубоководного порта Анаклии перешли в активную фазу. Работы на территории в 110 га осуществляет компания «Блек Си Групп».



На данный момент на территории порта ведутся следующие работы:



✔ Удаление хумуса на 110 га и его складывание

✔ Строительство канала мелиорации протяженностью 2, 5 км

✔ Устройство внутренних дорог

✔ Геодезические работы

✔ Вынос отходов

✔ Перенос существующих коммуникаций

✔ Геологические работы

✔ Наблюдение за флорой и фауна, чтобы минимизировать ущерб окружающей среды в процессе строительства.



По информации «Консорциума развития Анаклии», все работы ведутся в соответствии со стандартами безопасности труда.















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