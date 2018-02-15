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«Консорциум развития Анаклии» распространяет информацию и видеоматериал о выполненных работах
15.02.2018 23:06
«Консорциум развития Анаклии» всегда будет предоставлять обществу детальный отчет о том, какие работы были осуществлены на территории порта, кто участвует в процессе и как это отражается на населении, — об этом говорится в заявлении консорциума.
В компании заявляют, что информация будет обнародована каждый месяц.
По информации консорциума, работы по строительству глубоководного порта Анаклии перешли в активную фазу. Работы на территории в 110 га осуществляет компания «Блек Си Групп».
На данный момент на территории порта ведутся следующие работы:
✔ Удаление хумуса на 110 га и его складывание
✔ Строительство канала мелиорации протяженностью 2, 5 км
✔ Устройство внутренних дорог
✔ Геодезические работы
✔ Вынос отходов
✔ Перенос существующих коммуникаций
✔ Геологические работы
✔ Наблюдение за флорой и фауна, чтобы минимизировать ущерб окружающей среды в процессе строительства.
По информации «Консорциума развития Анаклии», все работы ведутся в соответствии со стандартами безопасности труда.
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