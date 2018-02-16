Грузия, Азербайджан и Турция договорились о развитии «Южного газового коридора»

16.02.2018 12:19 Грузия, Турция и Азербайджан договорились продолжать работу для реализации проекта «Южный газовый коридор», сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. Соответствующая декларация была подписана в Баку, на четвертом министерском заседании в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора».



От Грузии подпись под документом поставил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили.



В декларации участники министериала подтвердили готовность о реализации таких важных аспектов проекта, как защита окружающей среды, сокращение парниковых газов, диверсификация источников энергии, выполнение европейской энергетической безопасности и т.д..



Стороны также зафиксировали политическую поддержку второй фазы проекта разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз». По заявлению Кумсишвили, этот проект особенно важен для развития экономики и энергетической безопасности Грузии.

«В декларации отмечено, что участники министериала подчеркивают особую роль Грузии, Азербайджана и Турции в реализации этого проекта, а также значимость проекта для государств-членов Энергетического союза, в том числе для Балканских стран и Грузии, которая стала членом Энергетического союза в 2016 году», — сказано в сообщении Минэкономики Грузии.



Стороны также отметили важность углубления стратегических отношений и необходимость регионального сотрудничества. Участники отметили и тот прогресс, который уже достигнут в этом направлении, и еще раз заявили, что проект будет завершен в установленные сроки, а Европа получит дополнительный азербайджанский газ в 2020 году.

В рамках трехстороннего министериала в Баку министр экономики Грузии ранел провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и со своими коллегами из Азербайджана и Турции.



«Южный газовый коридор» является продолжением Южнокавказского газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум и подразумевает постройку в Турции газопровода TANAP и его продления по Европе — газопровода TAP.



На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проектов «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.















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