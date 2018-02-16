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Грузия ждет удвоения объема поставок азербайджанского газа от проекта ЮГК
16.02.2018 12:38
Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил, что расширение Южного газового коридора (ЮГК) и завершение второй стадии проекта "Шах-Дениз" имеют огромное значение как для региона, так и, в частности, для Грузии.
"Тот объем азербайджанского природного газа, который сегодня получает Грузия, практически удвоится. Если сейчас мы получаем 800 млн куб. м. газа, то к 2022 году этот объем возрастет до 1,6 млрд", - заявил Д.Кумсишвили в ходе визита в Азербайджан, где в четверг он участвовал в заседании Консультативного совета проекта ЮГК, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Грузии.
По словам министра, "это, естественно, отразится на экономическом развитии и энергетической безопасности страны".
В сообщении отмечается, что в ходе визита в Баку глава Минэкономразвития Грузии провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой разговор шел о стратегическом партнерстве между двумя странами, в частности, по таким международным проектам, как "Южный газовый коридор", железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, "Один путь - один пояс" и другие.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию дополнительно 16 млрд кубометров азербайджанского газа, добываемого в рамках "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз.
Среди основных компонентов проекта - расширение Южнокавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, в связи с чем на территории Грузии параллельно с действующим сейчас газопроводом строится новый 68-километровый трубопровод, а также две дополнительные насосно-компрессорные станции и другие объекты. В ходе реализации проекта в Грузии осуществляются инвестиции в объеме $2 млрд, а после завершения работ республика сможет получать дополнительные объемы природного газа по льготной цене в объеме около 1 млрд кубометров.
Общая стоимость проекта ЮГК, включающий также строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), который соединит Грецию, Албанию и юг Италии, составляет $41,5 млрд.
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