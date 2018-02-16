Дегустация-ярмарка грузинской продукции пройдет в Тбилиси в эти выходные

16.02.2018 12:55 Дегустация-ярмарка грузинской продукции пройдет в Тбилиси, на выставочных площадках Silk Factory Studio, 17 и 18 февраля.



«Будет представлена разного рода продукция, произведенная в Грузии, - это еда, напитки, изделия ручной работы и аксессуары. Цель мероприятия - популяризация грузинской продукции и содействие продажам», - говорится в сообщении организаторов.



Из кулинарной и алкогольной продукции посетители ярмарки смогут приобрети ткемали, сухофрукты, чурчхелу, орехи, мед, конфеты и другие лакомства, а также, вино и чачу.



Что касается авторских работ, то на ярмарке будут представлены украшения, разнообразные декоративные аксессуары, броши, сумки, лампы, посуда, игрушки, сувениры, образцы живописи, витражи и другие изделия ручной работы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

