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Дегустация-ярмарка грузинской продукции пройдет в Тбилиси в эти выходные


16.02.2018   12:55
Дегустация-ярмарка грузинской продукции пройдет в Тбилиси, на выставочных площадках Silk Factory Studio, 17 и 18 февраля.

«Будет представлена разного рода продукция, произведенная в Грузии, - это еда, напитки, изделия ручной работы и аксессуары. Цель мероприятия - популяризация грузинской продукции и содействие продажам», - говорится в сообщении организаторов.

Из кулинарной и алкогольной продукции посетители ярмарки смогут приобрети ткемали, сухофрукты, чурчхелу, орехи, мед, конфеты и другие лакомства, а также, вино и чачу.

Что касается авторских работ, то на ярмарке будут представлены украшения, разнообразные декоративные аксессуары, броши, сумки, лампы, посуда, игрушки, сувениры, образцы живописи, витражи и другие изделия ручной работы.






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