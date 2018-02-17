Квирикашвили ознакомил представителей международных и немецких компаний с инвестиционными возможностями Грузии

17.02.2018 11:46 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ознакомил представителей крупных международных и немецких компаний с инвестиционными возможностями Грузии, благоприятной средой для ведения бизнеса в стране и осуществленными реформами.



Как сообщает пресс-служба администрации правительства, Георгий Квирикашвили встретился с представителями компаний на официальном ужина в рамках 54-й конференции по безопасности в Мюнхене.



Глава правительства говорил с представителями международных бизнес-кругов о потенциале формирования Грузии как регионального экономического хаба и текущих крупных инвестиционных проектах.



Георгий Квирикашвили отметил, что Грузия является первой страной в регионе, которая имеет соглашения о свободной торговле не только с Евросоюзом, Европейской ассоциацией свободной торговли, СНГ и соседними странами, но и с Китаем и работает над оформлением такого же соглашения с Индией.



Премьер-министр пригласил представителей крупных международных и немецких компаний в Грузию, чтобы они лично ознакомились с возможностями, которые страна предлагает инвесторам.



На официальном ужине присутствовали представители более 30-ти крупных компаний.















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