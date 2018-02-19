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«Discount Week» начнется в Аджарии со следующей недели


19.02.2018   12:00
Путешественники и жители Грузии со следующей недели смогут воспользоваться крупными скидками на проживание в лучших гостиницах черноморского региона страны — Аджарии.

Национальная администрация туризма Грузии 24 февраля начинает кампанию «Discount Week», в рамках которой все желающие смогут получить скидку от 30% на пребывание более чем в 15 гостиницах. Помимо скидок в гостиницах, акция будет действовать в 11 объектах питания и в пяти торговых объектах Аджарии.

«Discount Week» в Аджарии продлится до 11 марта. Информацию о гостиницах и ресторанах, которые принимают участие в акции, можно найти на этом сайте.
Кроме того, кампания будет освещаться и рекламироваться на телевидении и в социальных сетях.

Инициатива «Discount Week» направлена на то, чтобы стимулировать внутренний и внешний туризм и привлечь путешественников во время межсезонья. Авторы проекта также надеются, что акция будет способствовать росту туристических объектов в Грузии.

Впервые кампания была проведена в Грузии в прошлом году. Специальными скидками на проживание в гостиницах в разных регионах страны воспользовались сотни человек.

Новости-Грузия





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