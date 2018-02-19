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Каладзе: При первом же случае обнаружения нарушений в строительстве штраф составит 30 000 лари


19.02.2018   12:42
При первом же случае обнаружения нарушений в строительстве штраф составит 30 000 лари, - об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил после встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.
Каха Каладзе поблагодарил председателя парламента за поддержку.

«Изменения, которые мы намерены осуществить, важны с точки зрения безопасности в строительстве. В столице ведется очень много строительства, и для нас очень важна безопасность работающих там людей. Что касается конкретно изменений, к примеру, сегодня, когда выявляется какое-либо нарушение, в первый раз им давалось только лишь словесное предупреждение, затем был штраф 3000 лари и при каждом нарушении этот штраф увеличивался. Согласно запланированным изменениям, в первом же случае штраф составит 30 000 лари. В тех конкретных случаях, когда, к примеру, из-за нарушений строительство было приостановлено и, несмотря на приостановку, конкретная компания -инвестор продолжает работу, она будет оштрафована на 50 000 лари. Также важно, что, если земля является собственностью муниципалитета, и ведется незаконное строительство, штраф составит 25 000 лари, частной собственностью - 20 000 лари... Эти штрафы, думаю, дадут нам возможность решать существующие проблемы… У нас были консультации с премьером, экономической командой, и у этих изменений максимальная поддержка», - сказал Каладзе.






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