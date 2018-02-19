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Больше всего продукции в январе из Грузии было экспортировано в Россию и Турцию


19.02.2018   12:45
В январе этого года больше всего продукции было экспортировано в Россию.

По данным Грузстата, экспорт в Россию составил 28,665 млн долларов. Это — 12,9 процента от общего количества.

В тройке экспортируемой в Россию продукцию — ферросплавы (6,634 млн долларов), минеральные и пресные воды (5,771 млн долларов) и вина (3,096 млн долларов).

Немногим отстает от России Турция, куда экспорт в январе составил 28,055 млн долларов (12,6% от общего объема). На первом месте среди экспортируемой в Турцию продукции – полуфабрикаты из углеродного стали (6,848 млн долларов).

На третьем месте Азербайджан. Экспорт составил 20,219 млн долларов. В пятерку стран экспортеров входят США и Румыния.

По данным за январь 2018 года, на первом месте согласно экспортированной продукции находятся медные руды и концентраты (34,143 млн долларов), на втором месте — ферросплавы (27,328 млн долларов), на третьем месте – легковые автомобили (15,689 млн долларов).






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