Больше всего продукции в январе из Грузии было экспортировано в Россию и Турцию

19.02.2018 12:45 В январе этого года больше всего продукции было экспортировано в Россию.



По данным Грузстата, экспорт в Россию составил 28,665 млн долларов. Это — 12,9 процента от общего количества.



В тройке экспортируемой в Россию продукцию — ферросплавы (6,634 млн долларов), минеральные и пресные воды (5,771 млн долларов) и вина (3,096 млн долларов).



Немногим отстает от России Турция, куда экспорт в январе составил 28,055 млн долларов (12,6% от общего объема). На первом месте среди экспортируемой в Турцию продукции – полуфабрикаты из углеродного стали (6,848 млн долларов).



На третьем месте Азербайджан. Экспорт составил 20,219 млн долларов. В пятерку стран экспортеров входят США и Румыния.



По данным за январь 2018 года, на первом месте согласно экспортированной продукции находятся медные руды и концентраты (34,143 млн долларов), на втором месте — ферросплавы (27,328 млн долларов), на третьем месте – легковые автомобили (15,689 млн долларов).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

