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Грузия рассматривается как успешный пример по внедрению блокчейн технологий - Минфин
19.02.2018 17:42
Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе встретился с экономистом Регионального управления Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Хансом Тиммером. На встрече обсуждалось развитие инновационных технологий в публичном секторе.
По информации пресс-службы министерства финансов, Грузия рассматривается как успешный пример по внедрению блокчейн технологий. На встрече обсудили роль Всемирного банка, и международных финансовых организаций в целом, в направлении содействия таких систем.
Стороны согласились, что по этому направлению нужны консультации и сотрудничество должно продолжаться и в будущем.
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