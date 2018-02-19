Грузия рассматривается как успешный пример по внедрению блокчейн технологий - Минфин

19.02.2018 17:42 Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе встретился с экономистом Регионального управления Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Хансом Тиммером. На встрече обсуждалось развитие инновационных технологий в публичном секторе.



По информации пресс-службы министерства финансов, Грузия рассматривается как успешный пример по внедрению блокчейн технологий. На встрече обсудили роль Всемирного банка, и международных финансовых организаций в целом, в направлении содействия таких систем.



Стороны согласились, что по этому направлению нужны консультации и сотрудничество должно продолжаться и в будущем.















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