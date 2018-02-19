Что предусматривают новые санкции, которые касаются безопасности строительства и труда в столице

19.02.2018 22:06 Новые законодательные регуляции в связи с безопасностью труда и строительствах в столице будут рассматриваться во втором чтении на текущей сессионной неделе.



Соответствующие изменения вносятся в «Кодекс о безопасности и свободном обороте продуктов». В частности, согласно запланированным поправкам, штраф за нарушение правил безопасности при строительстве увеличивается с 3 тысяч лари до 30 тысяч лари.



В случае, если компания продолжит работать, несмотря на постановление органа, осуществляющего контроль за строительной деятельностью, о приостановлении строительства, то она будет оштрафована на 50 тысяч лари, а не на 5 тысяч лари как было ранее.



В случае, если незаконное строительство ведется на территории, которая является государственной собственностью, размер штрафа составит 25 тысяч лари, а на территории частных владений — 20 тысяч лари. Исполнение закона будет осуществлять городская служба надзора мэрии Тбилиси.



Кроме того, штрафом в размере 20 тысяч лари будет караться начало строительства или реконструкция без разрешения на частной территории жилых зданий до 5 этажей; общественных зданий небольшой вместимости; вспомогательных зданий на промышленных предприятиях и временных зданий (III и IV класс по классификации сооружений).



Кроме того, увеличивается штраф в случае строительства с нарушением проекта. В частности, на объектах III и IV класса до 15 и 20 тысяч лари соответственно.



С инициативой ужесточения санкций выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе.















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