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Маргвелашвили начинает встречи с представителями малого и среднего бизнеса


20.02.2018   16:09
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили начинает встречи с представителями малого и среднего бизнеса по всей стране.

Сегодня Маргвелашвили ознакомился с проблемами малого и среднего бизнеса на встрече в Телави.

Президент Грузии говорил о роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны и уделил внимание важности профессионального образования в осуществлении этой роли.

По его словам, качество профессионального образования напрямую связано с будущим развитием малого и среднего бизнеса. В процессе этих отношений, необходимо учесть необходимость диалога между работодателями и представителями профессионального образования.







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