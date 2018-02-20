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Маргвелашвили начинает встречи с представителями малого и среднего бизнеса
20.02.2018 16:09
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили начинает встречи с представителями малого и среднего бизнеса по всей стране.
Сегодня Маргвелашвили ознакомился с проблемами малого и среднего бизнеса на встрече в Телави.
Президент Грузии говорил о роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны и уделил внимание важности профессионального образования в осуществлении этой роли.
По его словам, качество профессионального образования напрямую связано с будущим развитием малого и среднего бизнеса. В процессе этих отношений, необходимо учесть необходимость диалога между работодателями и представителями профессионального образования.
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