В течение пяти лет Дания выделит Грузии и Украине около 142 миллионов долларов

20.02.2018 19:52 В течение пяти лет Дания выделит Грузии и Украине 860 миллионов крон (около 142 миллионов долларов), — информацию об этом распространяет издание Kamikposten.



По данным издания, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен посетит Украину и Грузию 20-23 февраля.



Визит датского дипломата в эти страны, которые испытывают давление со стороны России, осуществляется для поддержки реформ.



Как пишет издание, в рамках визита министр иностранных дел задействует новую программу соседства для Украины и Грузии. Согласно этой программе, для поддержки реформ в этих странах, Дания в течение пяти лет выделит 860 миллионов крон.



«Мой визит в Украину и Грузию, в первую очередь, говорит о том, что Дания безоговорочно поддерживает двух стран, которые испытывают давление со стороны России, и где идет борьба за ценности и интересы между Западом и Востоком», — заявил Андерс Самуэльсен.



По его словам, для того, чтобы оказать сопротивление давлению России, Грузия и Украина должны осуществить демократические и либеральные реформы.



«Существуют две страны, которые хотят развиваться на основании европейских ценностей, однако Россия путем военной агрессии и другими способами пытается им помешать, и старается не дать возможность этим двум странам, самим выбирать курс развития. Я не сомневаюсь, что лучшим ответом на агрессию России являются реформы. Реформы укрепляют страны и сближают с Европой», — заявил Самуэльсен.

















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