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Турецкий энергохолдинг построит в Грузии ветряную электростанцию


20.02.2018   20:09
Крупнейший турецкий энергетический холдинг «Чалик Энерджи» построит в Шида Картли ветряную электростанцию мощностью в 50 мегаватт. С этой целью будет осуществлена инвестиция в размере 75 млн долларов США. Об этом заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили после встречи с основателем и руководителем «Чалик Энерджи» Ахмедом Чаликом в Турции.

«Мы недавно завершили переговоры с основателем и руководителем «Чалик Энерджи» Ахмедом Чаликом, в результате чего договорились, что в Шида Картли будет простроена ветряная ветряной электростанции мощностью в 50 мегаватт. Инвестиция составит 75 млн долларов США. Эта важная инвестиция, и это еще один новый источник обновляемой энергии в электрогенерации нашей страны», — заявил Дмитрий Кумсишвили.

По информации пресс-службы министерства, Ахмед Чалик отметил, что еще одна инвестиция «Чалик Энерджи» будет способствовать сотрудничеству двух стран в областях энергетики и экономики.

«Встреча прошла хорошо. В результате было решено, что «Чалик Энерджи» осуществит инвестицию в Грузии. На этом этапе, первая инвестиция осуществится по ветряной энергии», — отметил Ахмед Чалик.







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