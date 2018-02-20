В Тбилиси начал работу европейский авиационный форум CONNECT 2018

20.02.2018 21:42 Слева директор «Объединения аэропортов Грузии» Кетеван Алексидзе

В Тбилиси начал работу европейский авиационный форум CONNECT 2018.



На форум прибудут представители 65 авиакомпаний и 250 аэропортов, которые обсудят проблемы, существующие в сфере авиационного транспорта, а также развитие грузинского авиарынка.



В рамках 15-го по счету форума делегаты рассмотрят вызовы в сфере воздушного транспорта и заложат фундамент для новых сотрудничеств между авиакомпаниями и аэропортами. Одной из главных тем обсуждения будет будущее развитие и налаживание связей в сфере воздушного транспорта. Ожидается, что после проведения форума грузинским рынком заинтересуется еще больше иностранных авиакомпаний.



«В первую очередь, в течение 6-7 месяцев во всем авиационном секторе крутилась реклама Грузии в связи с тем, что данное мероприятие проходит в Грузии. В рамках этого разговор был не только о том, что мероприятие проходит в Грузии, но и о том, почему именно это мероприятие стоит посетить в Грузии, какие возможности есть у Грузии и что мы можем предложить», — сказала директор «Объединения аэропортов Грузии» Кетеван Алексидзе журналистам.



По ее словам, у всех участников мероприятия будет возможность не только увидеть Тбилисский международный аэропорт и гостиницу, где будет проходить форум, но и отправиться на экскурсию по столице и за ее пределами.



«Один из делегатов сказал мне вчера, что пребывает в абсолютном восторге от Грузии, особенно когда он получил грузинское вино на паспортном контроле. Он сказал, что, если бы не это мероприятие, он никогда бы не смог приехать в Грузию, увидеть красивый город и все те возможности, которые у нас есть», — отметила Алексидзе.



В форуме примут участие представители всемирно известных авиакомпаний FlyDubai (ОАЭ), Air France (Франция), Omni Air International (США), Lufthansa (Германия), Pegasus Airlines (Турция), Wizz Air (Венгрия), SWISS International Air Lines (Швеция).



Из России участницами форума станут представители международных аэропортов «Жуковский» (Москвы), «Пулково» (Санкт-Петербурга), Казани и Краснодара, а также представители авиакомпаний – «Аэрофлот», «Победа», «Северсталь», «UVT aero».



Организатором форума выступает «Объединение аэропортов Грузии» при полной поддержке правительства.



Международный авиационный форум основан в 2004 году Airport Agency France. Его целью является развитие гражданской авиации. Форум проводится раз в год. В 2017 году авиафорум состоялся на французском острове Корсика, в городе Аяччо.















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