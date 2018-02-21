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Двум сельскохозяйственным кооперативам передадут пастбища площадью более 2 000 га на 25 лет
21.02.2018 11:24
Двум сельскохозяйственным кооперативам передадут пастбища площадью более 2 000 га в аренду на 25 лет. Этот вопрос, по словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, рассматривается на сегодняшнем заседании правительства.
По его словам, в целом это касается 134 местных жителей, у которых есть более 500 душ скота.
«На предыдущих заседаниях мы уже передали пастбища нескольким кооперативам. Сейчас тоже выносим такой вопрос. Речь идет о 134 местных жителей, у которых есть более 500 душ скота. Мы передадим им пастбище площадью более 2 000 га на 25 лет. Это два сельскохозяйственных кооператива», — заявил Георгий Квирикашвили.
Кроме того, по словам премьера, по этой программе предусматривается и передача кооперативам тракторов путем софинансирования.
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