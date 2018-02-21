Для содействия грузинским выступающим на "Check in Georgia 2018" будет потрачено миллион лари

21.02.2018 13:52 На "Check in Georgia 2018" будет потрачено миллион лари для содействия грузинским выступающим. Национальная администрация туризма Грузии считает, что на эти средства произойдет стимулирование внутреннего туризма, и будет создан привлекательный туристический продукт для иностранцев. Для того чтобы потратить деньги, Администрация туризма ждет ответа Агентства по закупкам.



По заявлению Национальной администрации туризма, из-за того что детали мероприятия заранее не известны, невозможно предварительно определить детали, и купить услугу по тендеру.



Мероприятия предположительно состоятся в Доме музыки, концертном зале филармонии, или на "Блек-Си Арене".





















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