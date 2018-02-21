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Всемирный банк называет риски экономики Грузии


21.02.2018   13:53
Всемирный банк прогнозирует в Грузии в среднем 5% экономический рост до 2020 года. В то же время по прогнозу банка, до конца года инфляция вернется к целевому показателю Национального банка - 3%, а дефицит текущего счета к 2020 году сократится до 9%.

В текущем году банк ждет 4,3% роста экономики Грузии, в следующем году 4,6%, а в 2020 5% роста. Ожидается рост ВВП на душу населения, и если прогноз текущего года составляет 4 373 доллара США, к будущему году он увеличится до 4 671 доллара США, а в 2020 году составит около 4 980 долларов США.

Всемирный банк отмечает, что до 2020 года фискальный дефицит снизится, и возрастут капитальные расходы.

Банк заявляет, что это будет достигнуто за счет ограничения зарплат и административных расходов, которые в течение последних 4-5 лет стабильно росли. А также лучшим распределением субсидий и социальных программ.

В то же время среди рисков Всемирный банк называет: обесценивание лари. Слабое экономическое положение в странах региона и Евросоюза. Потенциальное торможение действий, связанных с ограничением взятых государством новых фискальных обязательств.








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