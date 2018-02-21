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Для малого бизнеса упразднят авансовые налоговые платежи


21.02.2018   14:04
Как заявил министр финансов Мамука Бахтадзе, наряду с введением ряда налоговых льгот для мелких предпринимателей правительство также намерено упразднить практику авансовых налоговых платежей для малого бизнеса.

По информации министра, с завтрашнего дня начинаются активные встречи с представителями малого бизнеса, на которых будут обсуждаться инциативы правительства, направленные на поддержку малого бизнеса.

Озвученная ранее премьер-министром новая налоговая инициатива предусматривает задействование льготного режима налогообложения, которая затронет более чем 120 тысяч индивидуальных предпринимателей и малых производителей.

В частности, правительство намерено уменьшить налог с оборота для малого бизнеса с текущих 5% до 1%. Одновременно, будет повышена планка порога для категории малого бизнеса – с нынешних 100 тысяч лари оборота в год до 500 тысяч лари.

Вместе с этим, как отметил Мамука Бахтадзе, пакет инициатив предусматривает и упрощение налогового администрирования для малого бизнеса в части бухгалтерской отчетности.







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