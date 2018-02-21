Квирикашвили: Очень важно, поощрять бизнес, чтобы широкие массы населения почувствовали это на собственных карманах и семьях

21.02.2018 14:16 Новая налоговая инициатива, которая предусматривает внедрение льготного режима налогообложения, затронет более 120 тысяч малых предпринимателей. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикавшили.



«Мы начинаем одну из масштабных реформ. И есть очень хорошая инициатива министра финансов. Пакет законодательных изменений коснется более 120 тысяч предпринимателей, имеются в виду физические лица… Это действительно масштабные изменения, значительная налоговая либерализация», — заявил Квирикашвили.



Помимо снижения налога с оборота в пять раз, есть и другое новшество. Если малым бизнесом сегодня считается предприятие с годовым оборотом до 100 тысяч лари в год, то согласно новой инициативе, в эту категорию войдут предприятия с оборотом до 500 тысяч лари в год.



«Конкретно эти изменения касаются малых предпринимателей и это прямо связано с их социальным положением. Очень важно поощрять бизнес в этой нише, чтобы это почувствовали на своем кармане широкие массы населения», — сказал премьер.



Он подчеркнул, что о запланированных новшествах должны узнать как можно больше людей. С этой целью глава министерства финансов планирует провести встречи с представителями малого бизнеса по всей стране.



«Важно, что за этими изменениями последует и другое облегчение административного типа, которые предусматривают упрощение отношения предпринимателей с налоговыми институтами, со службой дохода. Предприниматели должны тратить очень немного времени на отношения со службой дохода — именно такие изменения и предусмотрены», — подчеркнул премьер.















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