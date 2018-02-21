На встрече с турецким коллегой Дмитрий Кумсишвили поставил вопрос развития оптоволоконной кабельной магистрали Европы и Азии

21.02.2018 14:49 Развитие оптоволоконной кабельной магистрали Европы и Азии через территории Грузии и Турции является одним из приоритетных вопросов на повестке дня сотрудничества Грузии и Турции, — об этом первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили заявил после встречи с министром транспорта, судоходства и связи Турции Ахметом Арсланом.



По информации пресс-службы министерства экономики, на встрече с турецким коллегой Дмитрий Кумсишвили представил инициативу развития оптоволоконной кабельной магистрали Европы и Азии.



По словам Дмитрия Кумсишвили, это будет кратчайший путь, который свяжет государства Европы и Азии от Китая до Германии, что принесет большую экономическую и социальную пользу не только Грузии и Турции, но и всем участвующим в этом государствам.















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