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Планируется развитие инфраструктуры аэропорта в Батуми
21.02.2018 15:25
Планируется развитие инфраструктуры аэропорта в Батуми. Об этом Первому каналу заявила заместитель генерального менеджера «ТАВ Джорджия» Тея Закарадзе.
По ее информации, будет добавлена стоянка самолетов в аэропорту. Работы начнутся в конце марте, начале апреля. Кроме того, небольшие изменения «ТАВ Джороджиа» планирует и в Тбилисском международном аэропорту.
Несколько дней назад министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил, что правительство работает в «ТАВ Джорджиа» над краткосрочным и долгосрочным развитием инфраструктуры Батумского аэропорта.
Самый большой рост потока пассажиров (59%) среди международных аэропортов Грузии в прошлом году был зафиксирован именно в Батуми.
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