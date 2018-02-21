Планируется развитие инфраструктуры аэропорта в Батуми

21.02.2018 15:25 Планируется развитие инфраструктуры аэропорта в Батуми. Об этом Первому каналу заявила заместитель генерального менеджера «ТАВ Джорджия» Тея Закарадзе.



По ее информации, будет добавлена стоянка самолетов в аэропорту. Работы начнутся в конце марте, начале апреля. Кроме того, небольшие изменения «ТАВ Джороджиа» планирует и в Тбилисском международном аэропорту.



Несколько дней назад министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил, что правительство работает в «ТАВ Джорджиа» над краткосрочным и долгосрочным развитием инфраструктуры Батумского аэропорта.



Самый большой рост потока пассажиров (59%) среди международных аэропортов Грузии в прошлом году был зафиксирован именно в Батуми.















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