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Европа поможет Грузии в создании кадастра виноградников


21.02.2018   17:59
Национальное агентство вина Грузии решило привлечь к реализации программы регистрации виноградных плантаций международного эксперта Анну Луж.

За 4 года создания кадастра виноградников в Грузии, по данным Национального агентства вина, в «перепись» попали десятки тысяч гектаров плантаций. В Кварельском муниципалитете было зарегистрировано более 5,5 тыс. га виноградников, в Телавском муниципалитете – почти 5,5 тыс. га, в Ахметском муниципалитете – свыше 1,8 тыс. га, в регионе Рача-Лечхуми – почти 887 га.


В 2018-2019 годах консультантом в Национальном агентстве вина Грузии будет работать

эксперт по вопросам виноградарства и кадастра виноделия, сотрудница Института лозы и вина Португалии Анна Изабель Луж. В Национальном агентстве подчеркивают, что эта деятельность будет организована при поддержке немецкого Агентства международного сотрудничества (GIZ).






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