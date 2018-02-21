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Европа поможет Грузии в создании кадастра виноградников
21.02.2018 17:59
Национальное агентство вина Грузии решило привлечь к реализации программы регистрации виноградных плантаций международного эксперта Анну Луж.
За 4 года создания кадастра виноградников в Грузии, по данным Национального агентства вина, в «перепись» попали десятки тысяч гектаров плантаций. В Кварельском муниципалитете было зарегистрировано более 5,5 тыс. га виноградников, в Телавском муниципалитете – почти 5,5 тыс. га, в Ахметском муниципалитете – свыше 1,8 тыс. га, в регионе Рача-Лечхуми – почти 887 га.
В 2018-2019 годах консультантом в Национальном агентстве вина Грузии будет работать
эксперт по вопросам виноградарства и кадастра виноделия, сотрудница Института лозы и вина Португалии Анна Изабель Луж. В Национальном агентстве подчеркивают, что эта деятельность будет организована при поддержке немецкого Агентства международного сотрудничества (GIZ).
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