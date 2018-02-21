Налоговые предоплаты для предпринимателей будут отменены - Бахтадзе

21.02.2018 19:16 По словам министра финансов Мамуки Бахтадзе, налоговые предоплаты для предпринимателей будут отменены. Об этом он заявил после заседания правительства. Информацию распространяет 1tv.



Мамука Бахтадзе рассказал о налоговой инициативе правительства, которая предусматривает снижение налога для предпринимателей с оборотом до 500 000 лари.



По его словам, завтра начнутся встречи с предпринимателями о данной инициативе.



"Мы неделю назад анонсировали очень важную и масштабную налоговую инициативу в рамках новой волны реформ, которая коснется 120 000 предпринимателей, и которая преследует целью поддержать развитие малого и среднего предпринимательства в Грузии, и увеличить долю малого и среднего бизнеса в общей экономике. Мы, как заявил премьер-министр, собираемся в активном графике работать с малыми и средними предпринимателями, чтобы лучше информировать их, получать обратную связь о том, как мы можем еще больше усовершенствовать эту инициативу, и завтра с 11:00 часов утра мы начинаем широкие встречи, и затем переместимся в регионы" - отметил министр финансов.



По словам Мамуки Бахтадзе, налоговое администрирование значительно упроститься, и мы перейдем на максимально льготный режим.



Законодательную инициативу подготовил министр финансов Мамука Бахтадзе. Согласно этой инициативе, налог на оборот для мелких предпринимателей будет снижен в 5 раз, и 5% налог понизится до 1%. Кроме того, предприятие с оборотом до 500 000 лари переведут в категорию малого бизнеса.















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