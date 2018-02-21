Турция отменила квоты на грузинские лимон, киви, виноград, сухофрукты и другую продукцию

21.02.2018 20:54 В Турции отменены квоты, введенные на грузинские лимоны, киви, виноград, сухофрукты и другую продукцию. Об этом «IPN» сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. По данным ведомства, Грузия и Турция договорились о расширении соглашения о свободной торговле.



Грузинская и турецкая стороны провели заключительный раунд переговоров в столице Турции Анкаре, где состоялась встреча делегаций двух стран. Грузинской делегацией руководил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, турецкой - министр экономики страны Нихат Зейбекчи.



По информации ведомства, в рамках соглашения отменены квоты на грузинский лимон, киви, виноград, сухофрукты, фруктовые и овощные консервы и соки, пищевые ингредиенты. Кроме того, увеличились квоты на такие продукты, как мед, на который в Турции довольно большой спрос. Увеличились квоты и на живых – овец, коз и крупный рогатый скот.



«В соответствии с итогами переговоров, грузинский бизнес сможет увеличить экспорт в Турцию на 20 процентов», - заявил первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили после переговоров. По его словам, не менее важно то, что свободная торговля будет охватывать торговлю услугами, переговоры по которой продолжатся.















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