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Ryanair: Тарифы в аэропорту в Тбилиси дороже чем в Барселоне
22.02.2018 11:28
Авиакомпания Ryanair на данном этапе не планирует входить в Грузию и причиной называет высокие тарифы в Тбилисском аэропорту. Об этом журналистам заявил представитель компании Нил О’Коннер, который принимает участие в авиационном форуме CONNECT 2018.
«Во время предыдущего правительства была совершена ошибка, когда Тбилисский аэропорт передали конкретной компании и были установлены высокие тарифы. Таких тарифов нет даже в Барселоне, а ведь в Тбилиси 3 миллиона пассажиров. А из 40-50 направлений в Европу выполняется меньше 10», — Отметил О’Коннер.
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