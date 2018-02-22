Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минэкономики Грузии выявило наиболее востребованные профессиональные сферы


22.02.2018   11:40
Министерство экономики Грузии проанализировало данные самого крупного в стране сайта по трудоустройству — HR.ge и выявило наиболее востребованные на сегодня профессиональные сферы.

На первом месте в списке — сфера продаж, 24.4% вакансий представлены именно для работников этой области.

Затем следует сфера бизнеса и администрирования. Здесь спросом пользуются брокеры и агенты купли-продажи, а также агенты коммерческих обслуживаний – 14,36% вакансий; специалисты сферы финансов, администрирования, маркетинга и по связям с общественностью – 7,93%; менеджеры по административным и коммерческим вопросам – 6,52%.

Вакансии для профессионалов в сфере здравоохранения составляют 4,86% предложений рынка.

Востребованы и менеджеры производства и специального обслуживания – 4,79%. Далее следуют работники индивидуального обслуживания – 4, 32%, затем работники сферы обслуживания потребителей – 4, 19%. Замыкают список профессионалы сферы информационных и коммуникационных технологий – 3, 98%.

По мнению экспертов, в Грузии есть рабочие места, однако наблюдается нехватка квалифицированных кадров. Решить эту проблему некоторые предприниматели пытаются за счет приглашения специалистов из-за границы.

В этой связи эксперты призывают высшие учебные заведения, а также профессиональные колледжи учитывать требования рынка труда во время подготовки специалистов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна