Минэкономики Грузии выявило наиболее востребованные профессиональные сферы

22.02.2018 11:40 Министерство экономики Грузии проанализировало данные самого крупного в стране сайта по трудоустройству — HR.ge и выявило наиболее востребованные на сегодня профессиональные сферы.



На первом месте в списке — сфера продаж, 24.4% вакансий представлены именно для работников этой области.



Затем следует сфера бизнеса и администрирования. Здесь спросом пользуются брокеры и агенты купли-продажи, а также агенты коммерческих обслуживаний – 14,36% вакансий; специалисты сферы финансов, администрирования, маркетинга и по связям с общественностью – 7,93%; менеджеры по административным и коммерческим вопросам – 6,52%.



Вакансии для профессионалов в сфере здравоохранения составляют 4,86% предложений рынка.



Востребованы и менеджеры производства и специального обслуживания – 4,79%. Далее следуют работники индивидуального обслуживания – 4, 32%, затем работники сферы обслуживания потребителей – 4, 19%. Замыкают список профессионалы сферы информационных и коммуникационных технологий – 3, 98%.



По мнению экспертов, в Грузии есть рабочие места, однако наблюдается нехватка квалифицированных кадров. Решить эту проблему некоторые предприниматели пытаются за счет приглашения специалистов из-за границы.



В этой связи эксперты призывают высшие учебные заведения, а также профессиональные колледжи учитывать требования рынка труда во время подготовки специалистов.















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