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Представители Минфина будут знакомить предпринимателей с новой налоговой инициативой


22.02.2018   12:02
Представители Министерства финансов с сегодняшнего дня начинают встречи с целью ознакомить предпринимателей с новой налоговой инициативой.

Как сообщил после вчерашнего заседания правительства Грузии министр финансов Мамука Бахтадзе, неделю назад в рамках новой волны реформ была анонсирована очень важная и масштабная налоговая инициатива, которая коснется 120 000 предпринимателей.

«Целью инициативы является содействие развитию в Грузии малых и средних предпринимателей, содействие тому, чтобы в экономике в целом увеличилась доля малого и среднего бизнеса. Как заявил премьер-министр, мы намерены работать по активному графику с малыми и средними предпринимателями, чтобы информировать их и получить обратную связь, как еще более усовершенствовать данную инициативу. Завтра с 11:00 начинаем широкие встречи, а затем переместимся в регионы», - заявил накануне Мамука Бахтадзе.

Министр еще напомнил основные принципы новой налоговой инициативы. Как известно, налог с оборота сокращается в 5 раз. Существующий ныне режим предусматривает 5%-й налог с оборота, этот показатель снижается до 1%. Кроме того, сегодня малым считается бизнес с годовым оборотом до 100 000 лари. Согласно инициативе, эта категория составит до 500 000 лари.






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