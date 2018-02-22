В Грузии иностранцам принадлежит лишь 0,9% земли

22.02.2018 12:23 По заявлению руководителя "Фермеры будущего" Русудан Гигашвили, иностранцы владеют приблизительно 0,9% земли в Грузии, что является очень низким показателем. По ее же словам, в других странах этот показатель колеблется в рамках 20%.



Представитель неправительственной организации отмечает, что не следует продавать землю иностранцам, но власть должна предложить им альтернативные пути для осуществления инвестиций.



"Если мы не продаем землю, тогда мы точно должны знать, что делаем. То есть чем мы должны нагрузить землю, как капитал, землю, как значимую ценность для страны. Я считаю, что у государства должно быть видение для привлечения иностранных инвесторов. Очень нехорошо постоянное запугивание, дескать я что-то блокирую, поскольку и без того наша страна не является привлекательной для иностранцев. Нам необходимо, чтобы поступали иностранные инвестиции со своими технологиями, потому как мы малоземельная страна, и не можем укрупниться"- заявила Русудан Гигашвили.



















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