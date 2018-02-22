Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии иностранцам принадлежит лишь 0,9% земли


22.02.2018   12:23
По заявлению руководителя "Фермеры будущего" Русудан Гигашвили, иностранцы владеют приблизительно 0,9% земли в Грузии, что является очень низким показателем. По ее же словам, в других странах этот показатель колеблется в рамках 20%.

Представитель неправительственной организации отмечает, что не следует продавать землю иностранцам, но власть должна предложить им альтернативные пути для осуществления инвестиций.

"Если мы не продаем землю, тогда мы точно должны знать, что делаем. То есть чем мы должны нагрузить землю, как капитал, землю, как значимую ценность для страны. Я считаю, что у государства должно быть видение для привлечения иностранных инвесторов. Очень нехорошо постоянное запугивание, дескать я что-то блокирую, поскольку и без того наша страна не является привлекательной для иностранцев. Нам необходимо, чтобы поступали иностранные инвестиции со своими технологиями, потому как мы малоземельная страна, и не можем укрупниться"- заявила Русудан Гигашвили.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна