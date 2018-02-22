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В Поти будут шить продукцию PUMA и NIKE


22.02.2018   12:51
В Поти открывается новая швейная фабрика "Аджара текстиль", в которой будут работать 3 000 человек. Финансовый директор "Аджара текстиль" Гия Ломинадзе заявил, что в предприятии осуществляется турецкая инвестиция размером 40 миллионов лари.

"На фабрике будут шить спортивную одежду известных брэндов: PUMA, NIKE, "New Balan" и "Anderarmer", а именно футболки и шорты, в год фабрика будет выпускать 10 миллионов штуки этой продукции. На первом этапе будут заняты 1500 человек, а после завершения второго этапа строительства фабрики, что планируется в 2019 году, их число возрастет до 3000"-заявил Гия Ломинадзе.

"Аджара текстиль" функционирует на грузинском рынке с 2008 года, и уже владеет двумя предприятиями в Батуми и Поти, а швейная фабрика Поти будет третьим предприятием компании.







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