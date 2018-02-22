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Предприниматели не смогут привлекать денежные средства от более чем 20-ти физических лиц без регистрации в НБГ


22.02.2018   16:19
Национальный банк Грузии напоминает предпринимательским субъектам, что они больше не смогут привлекать денежные средства от более чем 20-ти физических лиц без регистрации в Национальном банке.

Как говорится в информации, распространенной Нацбанком, в результате законодательных изменений, с 11 марта 2018 года предпринимательскому субъекту или группе взаимосвязанных лиц запрещается любая деятельность, связанная с любой деятельностью по привлечению денежных средств от более чем 20-ти физических лиц, в том числе и реклама без регистрации микрофинансовой организации, лицензии банковской деятельности и лицензии по кредитной деятельности – небанковского депозитного учреждения.

«Соответственно, все предпринимательские субъекты, на которые распространяется вышеупомянутое ограничение, предполагаемое органическим законом, обязаны с полным соблюдением требований действующего законодательства до 11 марта 2018 года зарегистрироваться или получить соответствующую лицензию в Нацбанке. В противном случае, на предпринимательский субъект будет налагаться предполагаемая законодательством Грузии ответственность», - говорится в информации.

В случае появления вопросов в связи с этим следует обращаться посредством электронной почты по следующему адресу – nonbank@nbg.gov.ge или звонить на номер телефона - 2 406 406.






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