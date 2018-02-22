|
Предприниматели не смогут привлекать денежные средства от более чем 20-ти физических лиц без регистрации в НБГ
22.02.2018 16:19
Национальный банк Грузии напоминает предпринимательским субъектам, что они больше не смогут привлекать денежные средства от более чем 20-ти физических лиц без регистрации в Национальном банке.
Как говорится в информации, распространенной Нацбанком, в результате законодательных изменений, с 11 марта 2018 года предпринимательскому субъекту или группе взаимосвязанных лиц запрещается любая деятельность, связанная с любой деятельностью по привлечению денежных средств от более чем 20-ти физических лиц, в том числе и реклама без регистрации микрофинансовой организации, лицензии банковской деятельности и лицензии по кредитной деятельности – небанковского депозитного учреждения.
«Соответственно, все предпринимательские субъекты, на которые распространяется вышеупомянутое ограничение, предполагаемое органическим законом, обязаны с полным соблюдением требований действующего законодательства до 11 марта 2018 года зарегистрироваться или получить соответствующую лицензию в Нацбанке. В противном случае, на предпринимательский субъект будет налагаться предполагаемая законодательством Грузии ответственность», - говорится в информации.
В случае появления вопросов в связи с этим следует обращаться посредством электронной почты по следующему адресу – nonbank@nbg.gov.ge или звонить на номер телефона - 2 406 406.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна