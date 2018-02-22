Повторно объявлен тендер на строительство подъездной дороги и железной дороги до порта Анаклиа

22.02.2018 18:46 Департамент автомобильных дорог повторно объявил международный тендер на проектировку строительства подъездной дороги, и железной дороги до глубоководного порта Анаклиа.



Прежний тендер ведомства закончился отрицательным результатом. В нем принял участие только один претендент, итальянская компания, которая была дисквалифицирована из-за технической документации.



Согласно тендерной документации, соответствующая инфраструктура будет устроена между селом Цацхви Зугдидского района и Анаклиа. На первом этапе запланировано строительство двух полосной подъездной дороги до порта, проект дорожной инфраструктуры также включает план действия расселения по всей ширине автомобильной дороги.



Что касается железнодорожной инфраструктуры, на первом этапе предусмотрено строительство как минимум одной электрифицированной железнодорожной линии, и другой вспомогательной железнодорожной инфраструктуры. В то же время этот этап включает подготовку плана действия расселения, и проектного буфера.



















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