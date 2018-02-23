Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Санкции, связанные с нарушением строительных регуляций, распространятся лишь на строительства, производимые в Тбилиси


23.02.2018   10:57
Санкции, связанные с нарушением строительных регуляций, распространятся лишь на строительства, производимые на территории в Тбилиси.

Изменения, отображенные в Кодексе о безопасности и свободном обороте продукции, которые являются частью законодательного пакета о безопасности труда, касаются Тбилиси.

«То, что непосредственно касается строительств, распространяется лишь на Тбилиси. Такая инициатива должна быть согласована с самоуправлением. Если соответствующая инициатива будет и у других самоуправлений, разумеется, парламент еще внесет в закон изменения», - заявил «IPN» председатель комитета по здравоохранению парламента Грузии.

Так согласно упомянутым изменениям, сумма штрафа за нарушение правил безопасности на строительных объектах увеличивается с 3 000 до 30 000 лари. Соответствующие изменения будут отображены в Кодексе о безопасности и свободном обороте продукта. В этом случае, орган надзора над строительной деятельностью обязан будет незамедлительно после составления акта проверки принять постановление о штрафе.

По тем же изменениям, невыполнение постановления органа надзора о приостановке строительства повлечет штраф в размере 50 000 лари, вместо ныне действующих 5 000 лари.

Кроме того, ужесточаются санкции на строительство без разрешения. В частности, штрафная санкция на земельных участках, являющихся собственностью государства или единицы самоуправления, увеличивается с 10 000 до 25 000 лари. Также строительство и реконструкция без разрешения на частной собственности, по параметрам относящейся к третьему и четвертому классу, будет штрафоваться 20 000 лари. Также увеличатся штрафные санкции за строительство с нарушением проекта, в частности, на объектах третьего и четвертого класса они составят 10 000 и 15 000 лари.

Законодательный пакет по безопасности труда парламент Грузии рассмотрел сегодня во втором чтении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна