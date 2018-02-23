Британская BuroHappold Engineering разработает концепцию плана города Анаклиа

23.02.2018 19:24 Британская компания BuroHappold Engineering разработает концепцию плана города Анаклиа, - заявила исполнительный директор "Анаклия Сити" Кети Бочоришвили в гостинице "Тбилиси Марриотт", где представили данную компанию, и "Анаклиа сити" подписала с ней соглашение. Компания будет отвечать за подготовку экономического анализа города, исследование осуществления проекта, и генеральный план Анаклиа.



По словам Кети Бочоришвили, британская компания выиграла в международном тендере, в котором участвовали около 20 компаний.



"Этот обзор комплексный, и включает в себя как экономическую, так и урбанистскую часть. В ближайшие 3-6 месяцев мы представим наше видение того, как должна развиваться территория, прилегающая к глубоководному порту, которая первоначально будет включать в себя индустриальную логистическую часть, а затем будут и другие направления, такие как туризм, бизнес-центр, жилье, рекреация, финансовый центр, и т.д." -заявила Кети Бочоришвили.



В свою очередь основатель компании "Анаклиа Сити" Мамука Хазарадзе заявил, что около месяца назад они объявили международный конкурс, и выявили компанию BuroHappold, достаточно известную в мире с данной точки зрения.



"В ближайшие месяцы мы представим концепцию обществу для обсуждения. Мы хотим, чтобы широкая общественность была включена в обустройство, генплан, концепцию города Анаклиа. Наше направление, чтобы это было развитие зеленого города с выдающимся местоположением и характером, который есть у Грузии, и конкретно у этого края"- заявил Мамука Хазарадзе.



















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