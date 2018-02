Британская газета The Guardian назвала лучшие грузинские вина

26.02.2018 10:32 Британская газета The Guardian назвала лучшие грузинские вина – в статье под названием «Грузия – хот-спот натуральных вин» издание рекомендует своим читателям попробовать шесть вин, выдержанных в квеври» от пяти разных производителей и объясняет, по какой цене и где их можно приобрести в Великобритании.



Обзор подготовил автор Дэвид Уильямс, который регулярно знакомит читателей The Guardian с новостями винодельческой сферы. Уильямс напоминает об уникальности натуральных вин, изготовленных в квеври. Автор считает, что именно эта технология сделала грузинские вина особенно популярными.



Первым в списке Уильямса значится белое сухое вино урожая 2015 года, произведенное компанией «Schuchmann» из винограда сорта «мцване».

В Британии купить это вино можно в интернет-магазине Винного общества. Цена за бутылку – 8,25 фунтов.



«Многие наблюдатели отмечают, что самым крупным винодельческим активом Грузии является не квеври, а именно массив высококачественных уникальных сортов винограда, таких как «мцване», которые в этом простом сухом белом вине демонстрируют свой цветочный аромат с нотками волнующего грейпфрута», — пишет Уильямс.



Далее в списке The Guardian следует «Ркацители» урожая 2015 года от производителя «Шато Мухрани». Найти это вино можно в сети «Marks&Spencer» по цене 10 фунтов стерлингов за бутылку.

«Примечательно, что M&S является одним из немногих розничных торговцев, которые предоставили Грузии свою площадку», — отмечает Уильямс. Он добавляет, что в магазинах сети M&S внимания заслуживает белое сухое вино урожая 2015 года, произведенное в квеври компанией «Тбилвино» — «насыщенные, крепкое и душистое вино с нотками яблока».



Еще одно грузинское вино, о котором рассказали читателям The Guardian, это «Саперави» урожая 2015 года винодельни «Слезы Фазана». Продается она в винном магазине Ноэль Янг по цене около 20 фунтов за бутылку.

Как поясняет автор, «Слезы Фазана» – это грузино-американская компания, которая внесла большой вклад в возрождение древних традиции виноделия в Грузии. «Саперави», о котором рассказывает Уильямс, выдержано в квеври. По его словам, в нем чувствуется вкус сочной смородины и нотки грецкого ореха.



В список The Guardian также попали сразу два наименования вин от компании «Виноградники семьи Дакишвили». Первое из них это «Орго Саперави» урожая 2015 года.

Это вино изготовлено в квеври и, по мнению Уильямса, в нем превосходно выражено все великолепие грузинского виноградного сорта саперави – «невероятно красивый темно-красный цвет, вкус дикой черной вишни и ежевики». Купить такое вино британцы могут в магазине Roberson Wine – 20 фунтов за бутылку.



«Вита Винеа Киси Амбер» — второе вино от «Дакишвили», которое рекомендует Уильямс. В Британии оно продается магазине «Bottle Apostle» по цене в 22,5 фунта.

«Белые цветы, шелковистая текстура спелой айвы и яблока», — описывает автор вкус янтарного вина из сорта киси.



Последнее вино из списка оказалось самым дорогим (почти 25 фунтов стерлингов) – это выдержанный в квеври «Сатрапезо Саперави» урожая 2014 года от компании «Телави Марани».

«Один из крупнейших производителей в Грузии наряду со своими крупными советскими объектами имеет небольшой погреб с квеври. Результат действительно впечатляет, не в последнюю очередь он выражен в этом глубоком, темном, достаточно выдержанном, богатом и глянцевом саперави с интенсивным вкусом ежевики», — заключил Уильямс.



