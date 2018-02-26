Грузия предоставила Узбекистану 50-процентную скидку на перевозку железнодорожных грузов

26.02.2018 11:51 По сообщению Министерства внешней торговли, АО «Грузинская железная дорога» предоставила скидку в размере 50% на перевозку всех видов узбекских грузов. Данная договоренность была достигнута в ходе рабочего визита в Грузию делегации Узбекистана 22 и 23 февраля во главе с заместителем министра внешней торговли Сахибом Саифназаровым.



В ходе встречи в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии были обсуждены вопросы проведения в г.Тбилиси очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в рамках которого планируется заключение конкретных договоренностей и контрактов, в частности, по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, вопросам использования транспортных коридоров, проходящих по грузинской территории, а также открытию совместного торгового дома в г. Тбилиси.



По итогам встречи с руководством АО «Грузинская железная дорога» достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, эффективном использовании международных транспортных коридоров и увеличении объема транзитных грузов, перевозимых по железным дорогам обеих стран.















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