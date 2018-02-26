Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия предоставила Узбекистану 50-процентную скидку на перевозку железнодорожных грузов


26.02.2018   11:51
По сообщению Министерства внешней торговли, АО «Грузинская железная дорога» предоставила скидку в размере 50% на перевозку всех видов узбекских грузов. Данная договоренность была достигнута в ходе рабочего визита в Грузию делегации Узбекистана 22 и 23 февраля во главе с заместителем министра внешней торговли Сахибом Саифназаровым.

В ходе встречи в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии были обсуждены вопросы проведения в г.Тбилиси очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в рамках которого планируется заключение конкретных договоренностей и контрактов, в частности, по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, вопросам использования транспортных коридоров, проходящих по грузинской территории, а также открытию совместного торгового дома в г. Тбилиси.

По итогам встречи с руководством АО «Грузинская железная дорога» достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, эффективном использовании международных транспортных коридоров и увеличении объема транзитных грузов, перевозимых по железным дорогам обеих стран.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна