Guardian: ренессанс виноделия в Грузии и “вездесущий квеври”

26.02.2018 11:52 Британская газета The Guardian задается вопросом: почему Грузия считается “горячей точкой” вина? Ответ дается в самом начале статьи: виноделием в этой стране занимаются тысячи лет, но теперь оно переживает эпоху ренессанса.



Авторы пишут про “вездесущий квеври” – традиционный глиняный сосуд для хранения вина: их изображения повсюду – на майках и магнитиках на холодильник в туристических магазинах, на придорожной рекламе и вывесках небольших городских кафе, баров и гостиниц…



“Вездесущий квеври – это больше чем просто необычный туристический маркетинг. Это символ того, как грузины гордятся, что являются древнейшей винодельческой страной”.



Авторы объясняют: в ноябре прошлого года в ходе раскопок недалеко от Тбилиси археологи обнаружили фрагменты квеври со следами вина возрастом около 8 000 лет.



При этом квеври является также символом стремления Грузии к своеобразной современности. Как выражается Джон Вурдеман, американский художник-винодел и ресторатор, живущий и работающий в регионе Кахети, это “образ жизни и созидания, полученный из прошлого”.



The Guardian рассказывает, как готовится вино в квеври, отметив, что возрождение этой традиционной технологии поставило Грузию в авангард виноделия.



“Их [грузинские] вина стали обязательными для лучших мировых ресторанов и винных магазинов”, – пишут авторы. Как отмечается в статье, для страны, которая в соответствии с советскими планами потратила большую часть XX века на производство в огромных объемах некачественного дешевого вина, – это впечатляющий разворот и “путешествие для бессмертного глиняного сосуда”.



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