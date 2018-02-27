По приглашению «Анаклиа сити» в Грузию приезжают иностранные эксперты

27.02.2018 19:53 По приглашению «Анаклиа сити» в Грузию приезжают эксперты специальной экономической зоны и системы инновационного управления «Смарт сити».



В «Банке Ти-Би-Си», американский профессор, эксперт в сфере интернета и коммуникаций, исследователь Cato Institute Том Белл и консультант развития экономических зон до 20 стран мира Майкл Каст Миллер посетят Тбилиси с 28 февраля по 2 марта.



В рамках визита пройдут встречи с представителями правительственных и неправительственных ведомств, а так же частного сектора.



Кроме того, профессор Том Белл проведет завтра в «Галерее ТиБиСи» публичную лекцию на тему: «Город будущего».















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