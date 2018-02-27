Хечинашвили: Страхование имущества – не роскошь, это культура, которой у нас нет

27.02.2018 23:26 Страхование имущества действительно не является роскошью. Человек должен представить его как один из видов расхода, например как расходы на производство или склад, — об этом Первому каналу заявил председатель правления Ассоциации страховых компаний Деви Хечинашвили.



«В процессе страхования, очень сложно страховать рынки. Сложно потому, что почти раз в два месяца мы слышим – горит рынок. Причиной этого, в основном, является нарушение норм противопожарной безопасности. Это значительная проблема. Это нелегко. Риск большой, который на себя должна взять страховая компания, и не должно быть ощущения, что страховка досталась нам в виде сдачи.



Мы должны понимать одно – что этот государственный проект, в основном, носит социальный характер. Вчерашний день является ярким примером того, что у людей в торговом центре может быть товар на сотни тысяч лари. Этим людям мы должны сказать прямо, что они самы должны застраховать все это, и лишь так они будут защищены от ущерба.



Страхование имущества действительно не является роскошью. Человек должен представить его как один из видов расхода, например как расходы на производство или склад. Это культура, которой у нас нет и мы должны ее выработать», — заявил Первому каналу Деви Хечинашвили.



С первого марта в Грузии вводится обязательная страховка мест общественного скопления. Поправки входят в закон «О гражданской безопасности».



Правительство Грузии определило список тех объектов, которые подлежат страхованию, на основе оценки рисков.



На данном этапе акцент делается на рынках и торговых центрах. Владельцы с первого марта будут обязаны приобретать страховые полисы.















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