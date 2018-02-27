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Банки Грузии в январе увеличили прибыль в лари на 16,6%


27.02.2018   23:30
Чистая прибыль коммерческих банков Грузии в национальной валюте увеличилась в январе 2018 года на 16,6 процента в годовом выражении до 68,547 миллиона лари ($27,461 миллиона) с 58,813 миллиона лари ($21,721 миллиона) годом ранее, сообщил Рейтер данные Нацбанка Грузии.

В 2017 году чистая прибыль коммерческих банков страны увеличилась на 28,1 процента в годовом выражении до 869,798 миллиона лари ($335,544 миллиона) с 679,102 миллиона лари ($256,575 миллиона) годом ранее.

Совокупные доходы банков в январе текущего года увеличились до 303,834 миллиона лари с 262,743 миллиона в январе 2017 года, а расходы - до 229,315 миллиона лари со 190,969 миллиона.

Активы коммерческих банков Грузии выросли к 1 февраля 2018 года до 33,748 миллиарда лари с 30,182 миллиарда годом ранее.

Общий объем обязательств банков к 1 февраля текущего года составил 29,275 миллиарда лари в сравнении с 26,146 миллиарда годом ранее.

Объем депозитов в банках к 1 февраля 2018 года достиг 19,155 миллиарда лари в сравнении с 17,159 миллиарда лари на 1 февраля 2017 года.

Акционерный капитал банков вырос к 1 февраля 2018 года до 4,473 миллиарда лари с 4,037 миллиарда годом ранее.

В Грузии на 1 февраля 2018 года работало 16 коммерческих банков. В уставном капитале 15 коммерческих банков Грузии присутствует иностранный капитал.

($1 = 2,4962 лари на 1 февраля 2018 года; $1 = 2,7077 лари на 1 февраля 2017 года)






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