Поезд из Китая в Италию проследует по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс

27.02.2018 23:57 Товарный поезд, выехавший из китайского города в итальянский Неаполь, проследует по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс.



Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт chinadaily.com, поезд номер X9403 везет в Европу томатную продукцию. Состав из 44 контейнеров выехал 26 февраля. Проследовав через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию он попадет в Европу.





Расстояние в 10 500 км поезд преодолеет за 25 дней. Из Китая в Европу в этом году по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс планируется отправка 1,4 тыс. контейнеров.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

