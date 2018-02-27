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Поезд из Китая в Италию проследует по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс


27.02.2018   23:57
Товарный поезд, выехавший из китайского города в итальянский Неаполь, проследует по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт chinadaily.com, поезд номер X9403 везет в Европу томатную продукцию. Состав из 44 контейнеров выехал 26 февраля. Проследовав через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию он попадет в Европу.


Расстояние в 10 500 км поезд преодолеет за 25 дней. Из Китая в Европу в этом году по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс планируется отправка 1,4 тыс. контейнеров.






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