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Кверенчхиладзе: Пока «Сердце города» не восстановят, продавцы получат территорию для торговли


28.02.2018   11:03
На рынке сгорело несколько тысяч кв.м., территория примерно в 5000 кв.м., — об этом адвокат администрации торгового центра «Сердце города» Гига Кверенчхиладзе заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».

«Работы по ликвидации огня пока не завершены, нет разрешения допуска на место, и соответственно администрация рынка и торговцы не знают, кто какой ущерб понес», — заявил Кверенчхиладзе.

На вопрос – кто возместит ущерб торговцам, Гига Кверенчхиладзе отметил, что у небольшой части продукция была застрахована, соответственно ущерб возместят страховые компании. А тех, кто не пользовался страховкой, администрация торгового центра обеспечит местом для торговли на территории «Терги» по льготным условиям.

«В течение нескольких месяцев, то есть пока «Сердце города» не восстановятся, продавцы получат территорию для торговли бесплатно», — заявил Кверенчхиладзе.

Адвокат администрации торгового центра «Сердце города» заявил, что по его информации, на объекте были соблюдены все требования безопасности, определенные законодательством.

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с пожаром. Следствие начато по второй части 187-й статье УК Грузии – «повреждение или уничтожение вещи путем поджога».






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