Рост ВВП Грузии замедлился до 4,4% г/г

28.02.2018 21:44 Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии замедлился в январе 2018 года до 4,4 процента с 5,2 процента в январе прошлого года и 4,7 процента в декабре, сообщила в среду Национальная статистическая служба страны.



Замедление роста наблюдалось в сферах транспорта, энергетики и коммуникаций.



В 2017 году экономический рост ускорился до 4,8 процента с 2,2 процента годом ранее.



Бывшая советская республика, по территории которой проходят трубопроводы для транспортировки каспийских нефти и газа из Азербайджана в Европу, столкнулась с трудностями в связи с ухудшением экономического положения в странах-торговых партнерах, сокращением экспорта и объёмов поступающих в страну денежных переводов.



Ситуация стала несколько улучшаться в 2017 году - экспорт увеличился в прошлом году на 29 процентов до $2,728 миллиарда, дефицит торгового баланса сократился на 32 процента до $5,252 миллиарда, переводы увеличились на 19 процентов до $1,379 миллиарда.



Правительство ожидает роста экономики на 4,5 процента в текущем году.



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