Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еврокомиссия готова выделить Украине 1 млрд евро помощи


01.03.2018   11:03
Европейская комиссия готова предоставить Украине транш финансовой помощи на сумму 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия готова предложить новый транш на сумму 1 млрд евро Украине. Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Eвропейский парламент на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", - написал Йозвяк в Twitter.

По словам вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, после того, как предложение поступит, его будут обсуждать страны-участницы Евросоюза и Европарламент.

«Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 миллионов евро, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро двумя траншами, по 500 миллионов каждый. Поэтому сейчас мы запустили все необходимые процедуры», – рассказал Домбровскис "Радио Свобода".

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна