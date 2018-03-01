Еврокомиссия готова выделить Украине 1 млрд евро помощи

01.03.2018 11:03 Европейская комиссия готова предоставить Украине транш финансовой помощи на сумму 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Европейская комиссия готова предложить новый транш на сумму 1 млрд евро Украине. Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Eвропейский парламент на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", - написал Йозвяк в Twitter.



По словам вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, после того, как предложение поступит, его будут обсуждать страны-участницы Евросоюза и Европарламент.



«Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 миллионов евро, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро двумя траншами, по 500 миллионов каждый. Поэтому сейчас мы запустили все необходимые процедуры», – рассказал Домбровскис "Радио Свобода".



Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.















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