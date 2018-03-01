Регистрация такси для электромобилей будет бесплатной, а для машин с гибридным двигателем -50% стоимости

01.03.2018 19:56 По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в городе серьезная проблема с точки зрения движения такси и этот процесс проходит хаотично.



По его словам, для решения этой проблемы, регистрация такси будет обязательной.



Вместе с тем, регистрация электромобилей будет бесплатной, а владельцы машин с гибридным двигателем заплатят 50 процентов стоимости.



«Регистрация такси будет обязательной. Это тоже серьезная проблема и движение и существование такси — хаотично. Никто из нас не знает, о каком количестве такси идет речь», — заявил Каладзе в ходе представления отчета о 100 днях работы.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

