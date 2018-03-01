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Регистрация такси для электромобилей будет бесплатной, а для машин с гибридным двигателем -50% стоимости
01.03.2018 19:56
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в городе серьезная проблема с точки зрения движения такси и этот процесс проходит хаотично.
По его словам, для решения этой проблемы, регистрация такси будет обязательной.
Вместе с тем, регистрация электромобилей будет бесплатной, а владельцы машин с гибридным двигателем заплатят 50 процентов стоимости.
«Регистрация такси будет обязательной. Это тоже серьезная проблема и движение и существование такси — хаотично. Никто из нас не знает, о каком количестве такси идет речь», — заявил Каладзе в ходе представления отчета о 100 днях работы.
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