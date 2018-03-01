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Гаиашвили: Надеюсь, что цены в Тбилисском аэропорту цены изменятся в пользу пассажиров
01.03.2018 20:01
Основатель авиакомпании «Airzena» Тамаз Гаиашвили надеется, что цены в Тбилисском аэропорту цены изменятся в пользу пассажиров.
Он оценил заявление представителя авиакомпании Ryanair, который отметил, что тарифы в Тбилиси дороже чем в Барселоне.
«В течение многих лет мы говорим о Тбилисском аэропорте. Цены очень высокие. Также, тут есть монополист. Для нашей компании невозможно нормально оперировать тарифами. Сегодня мы делаем все для того, чтобы хоть как-то найти с ними общий язык и оказать хоть какое-то влияние на них, чтобы регуляция цен произошла в пользу пассажиров», — отметил Гаиагвили.
С конца марта «Airzena» добавляет 11 новых направлений из Тбилисского международного аэропорта.
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