Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гаиашвили: Надеюсь, что цены в Тбилисском аэропорту цены изменятся в пользу пассажиров


01.03.2018   20:01
Основатель авиакомпании «Airzena» Тамаз Гаиашвили надеется, что цены в Тбилисском аэропорту цены изменятся в пользу пассажиров.

Он оценил заявление представителя авиакомпании Ryanair, который отметил, что тарифы в Тбилиси дороже чем в Барселоне.

«В течение многих лет мы говорим о Тбилисском аэропорте. Цены очень высокие. Также, тут есть монополист. Для нашей компании невозможно нормально оперировать тарифами. Сегодня мы делаем все для того, чтобы хоть как-то найти с ними общий язык и оказать хоть какое-то влияние на них, чтобы регуляция цен произошла в пользу пассажиров», — отметил Гаиагвили.

С конца марта «Airzena» добавляет 11 новых направлений из Тбилисского международного аэропорта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна